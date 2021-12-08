Работнику «Нижнекамскнефтехима» присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Татарстан»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Премьер-министр РТ Алексей Песошин вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан. Среди награжденных — работник ПАО «Нижнекамскнефтехим», начальник управления энергоснабжения Сергей Федоров. Ему было присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Татарстан».



— Здесь присутствуют представители сферы образования, здравоохранения, деятели искусств, работники крупных промышленных предприятий республики, органов государственной власти, а также представители пищевой промышленности, сельского хозяйства, жилищно-коммунальной и строительной отраслей. Благодарю вас за добросовестную работу и преданность своему делу, — обратился к присутствующим в зале Алексей Песошин.



Сергей Федоров начал трудовую деятельность в ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 1985 году. Прошел путь от электромонтера по ремонту электрооборудования пятого разряда цеха до начальника Управления энергоснабжения.



36 лет Сергей Федоров трудится на благо родного предприятия, внес большой вклад в развитие энергетического комплекса. В настоящее время под его руководством продолжаются работы по замене электрооборудования КРУ-6 кВ на главных понизительных подстанциях и распределительных пунктах. Параллельно он занимается проработкой технических решений, рассматривая и согласовывая проектную документацию в связи с проектированием новых производств ПАО «Нижнекамскнефтехим».



Сергей Владимирович — автор нескольких рационализаторских предложений, в том числе «Изменения схемы распределительного устройства 6 кВ на ГПП-3». Значительные усилия им были направлены на выполнение третьей «Программы энергосбережения на период 2011—2020 годов», в рамках которой произведена замена отработавшей свой срок тепловой изоляции паропроводов и трубопроводов теплофикационной воды. Проведенная работа позволила снизить тепловые потери предприятия.



— Приятно, что мой труд оценили на таком высоком уровне. Всю жизнь я проработал на «Нижнекамскнефтехиме». Горжусь тем, что принимал личное участие в разработке и замене оборудования — устаревших масляных выключателей 6—10 кВ на современные вакуумные на распределительных устройствах, а также в замене устаревшей системы «отделитель — короткозамыкатель» на элегазовые выключатели 110 кВ всех главных понизительных подстанций. На протяжении всей трудовой деятельности я чувствовал поддержку руководства, спасибо всем большое, — сказал Сергей Федоров.

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