Ак Барс Банк стал лауреатом премии Go Banking Awards 2021 в нескольких номинациях

7 декабря Ак Барс Банк стал победителем в нескольких номинациях премии Go Banking Awards 2021 по итогам рейтинга Go Mobile. Ак Барс Банк занял 3-е место в номинации «Самый инновационный банк». Приложение Aк Барс Онлайн заняло 3-е место в номинации «Лучшее мобильное приложение» и 11-е место в итоговом рейтинге «Лучший мобильный банк 2021».



Ежегодная премия Go Banking Awards в этом году прошла в третий раз. Первый отчет о мобильном банкинге был выпущен в 2017 году. В отчете 2019 года агентство добавило аналитику о числе установок, их динамике по годам, проценту активных пользователей, продвижению, удобству приложений, уровню «мобилизации» бизнеса в целом, а также успешности продвижения. На основе данного рейтинга была учреждена ежегодная премия Go Banking Awards.



Go Banking — это исследование приложений мобильного банкинга в России, оценка 35 банков по 18 критериям и 107 показателям, а также рейтинг банковских приложений для частных лиц. В 2021 году в исследовании приняли участие независимые эксперты из сферы digital и представители маркетинга банков.

ПАО «Ак Барс» Банк

Партнерский материал