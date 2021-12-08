Татарстанец Данил Садреев примет участие в Турне четырех трамплинов

Татарстанец Данил Садреев примет участие в Турне четырех трамплинов. Соревнования пройдут с 29 декабря по 6 января.

— Если не считать дисквалификацию в Нижнем Тагиле на первом этапе, то результаты в принципе хорошие. Думаю, что на начальном этапе сезона тренерские и мои задачи были выполнены, — рассказал Садреев в интервью спортивному радио «Движение».

Этой осенью Садреев вошел в список 20 спортсменов-кандидатов на участие в зимней Олимпиаде в Пекине из Татарстана.



Татьяна Демина