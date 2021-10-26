20 татарстанских спортсменов вошли в список кандидатов в сборную ОКР на Олимпиаду в Пекине
20 спортсменов из Татарстана в пяти видах спорта попали в список кандидатов на участие в зимней Олимпиаде. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.
Лыжные гонки: Андрей Ларьков, Антон Тимашев, Артем Николаев, Христина Мацокина, Анна Нечаевская.
Сноуборд: Владислав Хадарин, Милена Быкова, Дмитрий Сарсембаев, Вик Уайлд.
Фигурное катание: Евгения Тарасова.
Прыжки на лыжах с трамплина: Данил Садреев.
Хоккей: Тимур Билялов, Игорь Бобков, Дмитрий Воронков, Артем Галимов, Даниил Журавлев. Николай Коваленко, Никита Лямкин, Илья Сафонов, Дмитрий Юдин.
Зимние Олимпийские игры будут проходить с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.
Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что перед олимпийской российской сборной, которая будет представлена как команда Олимпийского комитета России, была поставлена задача занять от третьего до пятого места по числу завоеванных медалей.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым