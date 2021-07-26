В Башкирии и еще в 24 регионах России задержали 45 подпольных оружейников

Фото: Максим Платонов (архив)

В 25 регионах России, в том числе в Башкирии и в Мордовии, задержали 45 подпольных оружейников. В результате из незаконного оборота изъяли 272 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, самодельное стреляющее устройство («авторучка») и 439 артиллерийских боеприпасов и мин.

Правоохранительным органам удалось пресечь работу 32 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Также изъяты 65 ручных гранат, свыше 26,5 тыс. патронов различного калибра, 130 кг взрывчатых веществ, 256 взрывателей различных модификаций и два десятка приспособлений для бесшумной стрельбы.

Спецоперация ФСБ, МВД и Росгвардии проводилась в июле, помимо Башкирии и Мордовии, в Москве, Адыгее, Крыму, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Ставропольском и Хабаровском краях, Амурской, Астраханской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Владимирской, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской и Тверской областях, пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную службу безопасности.

Фото: Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе в Набережных Челнах городской суд осудил на три года условно с испытательным сроком на три года мужчину 1961 года рождения, который организовал подпольное производство оружия и патронов.



Татьяна Демина