Утром в электротранспорте Казани выявили 11 человек без QR-кодов
Утром 8 декабря в трамваях и троллейбусах выявили семь пассажиров без QR-кодов, их попросили покинуть салон транспорта, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
В метрополитене выявили еще 4 человека, их не допустили на платформы станций.
Со 2 декабря контролеры и полицейские совместно с сотрудниками МУП «Метроэлектротранс» проводят рейды по выявлению пассажиров без QR-кодов. Выборочно проверяют трамваи в №1, 4, 6 и троллейбусы №1, 3, 5, 8, 9, 12, 13. За неделю таким образом выявлены 12 нарушителей, на них были составлены материалы об административном нарушении.
Ранее в Челнах оштрафовали юрлицо, которое впускало в магазин людей без QR-кодов.
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