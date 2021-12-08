Утром в электротранспорте Казани выявили 11 человек без QR-кодов

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Утром 8 декабря в трамваях и троллейбусах выявили семь пассажиров без QR-кодов, их попросили покинуть салон транспорта, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

В метрополитене выявили еще 4 человека, их не допустили на платформы станций.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Со 2 декабря контролеры и полицейские совместно с сотрудниками МУП «Метроэлектротранс» проводят рейды по выявлению пассажиров без QR-кодов. Выборочно проверяют трамваи в №1, 4, 6 и троллейбусы №1, 3, 5, 8, 9, 12, 13. За неделю таким образом выявлены 12 нарушителей, на них были составлены материалы об административном нарушении.

Ранее в Челнах оштрафовали юрлицо, которое впускало в магазин людей без QR-кодов.

Ольга Шагиева