В Челнах оштрафовали юрлицо, которое впускало в магазин людей без QR-кодов

В Набережных Челнах оштрафовали собственника торгового павильона, который пускал в магазин людей без QR-кодов. Суд назначил ему штраф в 50 тысяч рублей, сообщается на сайте Набережночелнинского городского суда.

Установлено, что 15 октября ООО «Диана-Эль», будучи собственником торгового павильона, допустило работу и доступ в магазин людям без персональных QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 или факт перенесения заболевания. Это стало невыполнением правил поведения при введении режима повышенной готовности.

В судебном заседании представитель ООО «Диана-Эль» вину в совершении Обществом инкриминируемого правонарушения признала.

Суд признал ООО «Диана-Эль» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, и назначил юридическому лицу штраф в размере 50 000 рублей. Постановление в законную силу не вступило.

Ранее за предоставление кальяна в кафе в Челнах предпринимателя оштрафовали на 250 тысяч.

Ольга Шагиева