Россия вошла в десятку экспортеров шоколада в 2021 году

Россия заняла десятое место в рейтинге топ-10 мировых поставщиков шоколада в сентябре 2021 года и обогнала Швейцарию. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителей Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД).

Согласно данным ITC Trademap и UN Comtrade, экспорт российского шоколада с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года составил $838,5 млн. Швейцария, к примеру, поставила продукцию на 819 млн долларов. Год назад Россия занимала одиннадцатое место с объемом экспорта 295,7 тысячи тонн на $729,2 млн. По оценкам АСКОНД, в 2021 году ожидается увеличение экспорта на 19,1% — до 824,5 тысячи тонн на $1,68 млрд. Более 51,5% поставок российских сладостей приходится на шоколад.

Шоколад из России поставляется в 92 страны. Основные покупатели — это Китай и страны Таможенного союза (57%). Также экспорт вырос за счет продаж на новых направлениях: Сербия, Бразилия, Нигерия и страны Ближнего Востока.

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Тем временем в России с 1 декабря выросли цены на конфеты и шоколад. Некоторые бренды сообщили о повышении цен от 5% до 20%.

Дарья Акимова