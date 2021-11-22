В России с 1 декабря вырастут цены на конфеты и шоколад

Фото: Максим Платонов

С 1 декабря в России вырастут цены на кондитерскую продукцию, такую как конфеты и шоколад. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на российских ритейлейров.

Ритейлеры «Верный», «Пятерочка», «Перекресток» и «Утконос онлайн» уже получили от некоторых поставщиков и производителей кондитерской продукции письма о будущем подорожании. Так бренды «Акконд», «Красный Октябрь», «Бабаевский», «Коркунов» сообщили о росте цен на продукцию в диапазоне от 5% до 20%.

По словам производителей, это связано с увеличением цен на ингредиенты (сахар, патока, какао, фундук), горюче-смазочные материалы и упаковку. В Минсельхозе РФ прокомментировали эту ситуацию и сообщили, что кондитеры работают в условиях значительного роста издержек.

В августе сообщалось, что кондитеры планируют упростить рецепт новых сортов конфет из-за роста цен на ингредиенты. Об этом рассказал гендиректор «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев.



Дарья Акимова