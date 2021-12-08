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Равиля Ахметшина наградили медалью «За вклад в укрепление обороны РФ»

04:28, 08.12.2021
Равиля Ахметшина наградили медалью «За вклад в укрепление обороны РФ»
Фото: tatarstan.ru

Заместитель премьер-министра Татарстана — полномочный представитель РТ в РФ генерал-майор Равиль Ахметшин награжден медалью «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации», сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Приказ о награждении подписан министром обороны России Сергеем Шойгу. Награду вручил заместитель начальника Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации вице-адмирал Виктор Калганов.

Медаль «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации» учредили в 2019 году. Ее могут получить военные и гражданские служащие ВС России и другие граждане за развитие взаимодействия ВС РФ с органами государственной власти различных уровней и органами местного самоуправления.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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