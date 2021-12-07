Новости общества

12:59 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

За минувшие сутки в Татарстане зафиксировали 204 зараженных коронавирусом

11:50, 07.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За минувшие сутки в Татарстане зафиксировали 204 зараженных коронавирусом
Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в Татарстане подтвердились 204 новых случая заражения COVID-19. В общей сложности в республике коронавирусом заболели 39 657 человек.

За все время пандемии выздоровели 32 864 татарстанца, в том числе 241 — за последние сутки. Всего коронавирус унес жизни 1 307 жителей РТ.

Фото: Ринат Назметдинов

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также