За минувшие сутки в Татарстане зафиксировали 204 зараженных коронавирусом

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в Татарстане подтвердились 204 новых случая заражения COVID-19. В общей сложности в республике коронавирусом заболели 39 657 человек.

За все время пандемии выздоровели 32 864 татарстанца, в том числе 241 — за последние сутки. Всего коронавирус унес жизни 1 307 жителей РТ.



Фото: Ринат Назметдинов

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Диана Жиленкова