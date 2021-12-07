В России подтвердились 31 096 новых случаев заражения COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в России зафиксировали 31 096 новых случаев заражения коронавирусом. За все время инфекцию подхватили 9 864 845 россиян.

По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, в общей сложности выздоровел 8 565 091 человек, в том числе 34 615 — за последние сутки. Скончались еще 1 182 гражданина РФ. Таким образом, за все время пандемии коронавирус унес жизни 283 644 россиян.

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки проведено 337 тысяч тестов на COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются 1 678 285 человек.

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Диана Жиленкова