В Олимпийском комитете России рассказали об утверждении состава делегации на Олимпиаду

Заместитель генерального директора Олимпийского комитета России (ОКР) Родион Плитухин поделился информацией о составе российской делегации на Олимпиаду в Пекине зимой 2022 года. Об этом сообщают «РИА Новости».

По словам Плитухина, окончательный состав будет утвержден 20 января следующего года. Пока ожидается, что в состав делегации войдут 459 человек, из которых 216 — спортсмены. Фамилии 92 человек уже известны. Это представители керлинга, фигурного катания, хоккея, лыжных гонок.

Сами игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Фото: olympic.org

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Дарья Акимова