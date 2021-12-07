Правительство России утвердило выделение регионам 6 млрд рублей на выплаты на детей от трех до семи лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении регионам еще более 6 млрд рублей для выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Информация об этом появилась на сайте правительства.

На заседании правительства 2 декабря 2021 года Мишустин отметил, что такая поддержка очень важна для семей, где растут маленькие дети. Ранее на эти цели выделили почти 305 млрд рублей.

Ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет были введены указом президента РФ Владимира Путина в 2020 году. Их получают семьи с низкими доходами. Затем Путин поручил сделать такую поддержку более адресной. Поэтому в 2021 году правила предоставления выплат усовершенствовали. Теперь в зависимости от ситуации в семье размер выплат может достигать не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.



Фото: realnoevremya.ru

В августе сообщалось, что в России изменится порядок соцвыплат на детей от трех до семи лет.



Дарья Акимова