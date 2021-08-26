В России изменят порядок соцвыплат на детей от трех до семи лет

Минтруд России скорректирует порядок начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, а также одиноким родителям и женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Об этом рассказала замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина.

Новые правила будут касаться квоты на автомобили. Сейчас семьи с двумя автомобилями не могут рассчитывать на выплаты, если они не многодетные, семьи с инвалидами или если машина была получена благодаря мерам соцподдержки. Новые правила соцвыплат больше не будут учитывать это.

Поправки планируют внести до конца 2021 года, пишут «Известия».

Новые выплаты на детей от трех до семи лет утверждены в марте 2021 года. Размер адресной помощи зависит от финансовой ситуации в конкретной семье. В 2021 году на эту меру поддержки было направлено 254 млрд рублей, дполнительно направят еще более 21,5 млрд рублей.



Ольга Плешкова