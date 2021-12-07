Из-за удаленки и защитных масок в России за 3 месяца закрылось 2 тысячи аптек

С июня по сентябрь 2021 года в России закрылось почти 2 тысячи аптек. Это следует из отчета аналитической компании DSM Group.

Судя по данным, 44% закрывшихся — это одиночные аптеки, относящиеся к малому и среднему бизнесу. Около 27% относятся к региональным: это сети с более 15 объектами минимум в пяти населенных пунктах. Еще 15% относятся к малым локальным и 12% — к федеральным сетям. При этом нарастили свое присутствие на 6% межрегиональные сети.

Фото: realnoevremya.ru

Эксперты «Ведомостей» считают, что закрытие аптек связано со снижением спроса на лекарства из-за введенных защитных мер. Из-за ношения защитных масок, соблюдения дистанции, перехода на удаленную работу люди стали меньше болеть как ОРВИ, так и обострением хронических заболеваний и стали меньше покупать лекарства.

Также спрос в аптеках упал из-за выхода на рынок интернет-аптек, отмены единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и маркировки препаратов.



Ранее Общественная потребительская инициатива предупредила Росздравнадзор о возможном сезонном дефиците лекарств от гриппа, простуды и COVID-19 в России. В некоторых регионах можно было наблюдать перебои с поставкой и рост цен на 5—10 процентов.



Ольга Шагиева