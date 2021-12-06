Три хоккеиста «Ак Барса» вызваны в сборную России на Кубок Первого канала

Хоккеисты казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Тимур Билялов, Артем Галимов и Дмитрий Воронков вызваны в сборную России на Кубок Первого канала. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

Сам Кубок пройдет в Москве с 15 по 19 декабря 2021 года. Это ежегодный традиционный турнир. Является официальным международным соревнованием и входит в календарь Международной федерации хоккея на льду.

Несколько дней назад в Дубае состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между казанским «Ак Барсом» и омским «Авангардом». Казанцы обыграли омичей со счетом 3:1.



Дарья Акимова