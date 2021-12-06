Янис Тимма покидает УНИКС по завершении срока контракта
Янис Тимма покидает казанский баскетбольный клуб УНИКС по завершении срока контракта, об этом сообщается в instagram-аккаунте клуба.
«Стороны пришли к взаимному соглашению о прекращении дальнейшего сотрудничества. Благодарим латвийского форварда за вклад в победы команды и желаем успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении.
«Реальное время» разбирало причины проигрыша казанского клуба в матче УНИКС — «Олимпиакос».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым