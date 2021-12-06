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Янис Тимма покидает УНИКС по завершении срока контракта

19:19, 06.12.2021
Янис Тимма покидает УНИКС по завершении срока контракта

Янис Тимма покидает казанский баскетбольный клуб УНИКС по завершении срока контракта, об этом сообщается в instagram-аккаунте клуба.

«Стороны пришли к взаимному соглашению о прекращении дальнейшего сотрудничества. Благодарим латвийского форварда за вклад в победы команды и желаем успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении.

«Реальное время» разбирало причины проигрыша казанского клуба в матче УНИКС — «Олимпиакос».

Маргарита Головатенко
СпортБаскетбол Татарстан

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