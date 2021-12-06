В ТЦ «Горки Парк» в Казани открывается молельная комната
В казанском ТЦ «Горки Парк» в среду, 8 декабря, состоится открытие очередной молельной комнаты. Молельная комната располагается на втором этаже торгового центра. На мероприятии будут присутствовать муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, помощник президента РТ Фарид Абдулганиев и президент Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ (АПМ РФ) Айдар Шагимарданов.
Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с предпринимателями в ноябре 2020 года поддержал инициативу АПМ РФ по открытию молельных комнат в торговых центрах республики. На сегодняшний день в казанских ТЦ открыты семь таких комнат.
«Наша цель — помочь мусульманам республики спокойно осуществлять обряды религиозной практики, в комфорте», — объяснил Айдар Шагимарданов и упомянул, что переговоры ведутся со всеми крупными ТЦ Татарстана.
АПМ РФ берет на себя аренду за пользование помещением, финансирует обустройство и укомплектование мебелью и косметический ремонт, а еще оплату коммунальных, эксплуатационных и иных услуг. Раз в неделю ассоциация совершает контрольный объезд.
Ранее молельная комната открылась в ТЦ «Тандем». Она находится на третьем этаже рядом с фуд-кортом. По одной молельной комнате уже есть в казанских торговых центрах KazanMall, «Мега», «Сувар плаза», «Порт» и «Караван».
Справка
Вопрос молельных комнат актуален для мусульманской уммы. Намаз — второй по значимости из пяти столпов ислама. Мусульманам предписан пятикратный намаз, совершаемый в строго установленные временные промежутки светового дня. Если в летнее время временные промежутки между обязательными намазами достигают до пяти часов, то в зимнее время — 90 минут. Этого времени недостаточно для самостоятельного досуга или досуга с членами семьи. Наличие молельной комнаты в ТЦ повышает посещаемость и лояльность многочисленной мусульманской уммы.
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