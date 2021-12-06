В ТЦ «Горки Парк» в Казани открывается молельная комната

В казанском ТЦ «Горки Парк» в среду, 8 декабря, состоится открытие очередной молельной комнаты. Молельная комната располагается на втором этаже торгового центра. На мероприятии будут присутствовать муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, помощник президента РТ Фарид Абдулганиев и президент Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ (АПМ РФ) Айдар Шагимарданов.



Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с предпринимателями в ноябре 2020 года поддержал инициативу АПМ РФ по открытию молельных комнат в торговых центрах республики. На сегодняшний день в казанских ТЦ открыты семь таких комнат.

«Наша цель — помочь мусульманам республики спокойно осуществлять обряды религиозной практики, в комфорте», — объяснил Айдар Шагимарданов и упомянул, что переговоры ведутся со всеми крупными ТЦ Татарстана.

АПМ РФ берет на себя аренду за пользование помещением, финансирует обустройство и укомплектование мебелью и косметический ремонт, а еще оплату коммунальных, эксплуатационных и иных услуг. Раз в неделю ассоциация совершает контрольный объезд.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее молельная комната открылась в ТЦ «Тандем». Она находится на третьем этаже рядом с фуд-кортом. По одной молельной комнате уже есть в казанских торговых центрах KazanMall, «Мега», «Сувар плаза», «Порт» и «Караван».

Маргарита Головатенко