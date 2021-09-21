В Казани открыли шестую молельную комнату для мусульман в торговом центре

Фото: Максим Платонов (архив)

В казанских торговых центрах продолжают открывать молельные комнаты для мусульман. Сегодня в городе открыли уже шестую по счету.

Новая молельная комната открылась в ТЦ «Тандем». Она находится на 3 этаже рядом с фудкортом, сообщается в Instagram-аккаунте ДУМ Татарстана. По одной молельной комнате уже расположено в казанских торговых центрах KazanMall, «Мега», «Сувар плаза», «Порт» и «Караван».

В ноябре прошлого года Ассоциация предпринимателей-мусульман предложила во всех ТЦ Татарстана устроить молельные комнаты. Ее глава Айдар Шагимарданов на встрече с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым отметил, что в исламских странах во всех торговых центрах существуют молельные комнаты.



Минниханов отметил, что «дело это хорошее» и власти республики готовы обратиться к владельцам ТЦ по этому поводу, чтобы посетители и во время намаза могли заходить в торговые центры. «Это покажет нашу толерантность, ничего плохого в этом нет», заключил он.

Татьяна Демина