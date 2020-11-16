Ассоциация предпринимателей-мусульман предложила во всех ТЦ Татарстана устроить молельные комнаты

Глава Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ Айдар Шагимарданов на встрече с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым отметил, что в исламских странах во всех торговых центрах существуют молельные комнаты. В Татарстане молельная комната есть в аэропорту, «это хорошее начинание». В торговых центрах Казани ассоциация за собственные средства снимает помещения под молельные комнаты, вносит ежемесячные арендные и коммунальные платежи, делает ремонт помещений. Такие проекты реализованы в ТЦ «Сувар Плаза» и «Караван», отметил Шагимарданов.



— Хотелось бы обратиться к крупнейшим торговым центрам РТ, чтобы они предоставили помещение (20—25 кв. метров) для организации молельных комнат. Ремонт, ежемесячную аренду и коммунальные платежи мы берем на себя. Считаю открытие молитвенных комнат важной составляющей развития Halal LifeStyle, — предложил он.

Рустам Минниханов заметил, что «дело это хорошее» и власти РТ готовы обратиться к владельцам РТ по этому поводу: чтобы посетители и во время намаза могли заходить в торговые центры.

— Это покажет нашу толерантность, ничего плохого в этом нет, — заметил глава Татарстана.