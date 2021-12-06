В Казани на зимний сезон намечена обширная программа спортивных мероприятий

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани намечается множество спортивных мероприятий на зимний сезон 2021/2022. Всего запланировано 36 спортивно-массовых событий в 10 видах спорта. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

Среди планируемых мероприятий — хоккей с шайбой, хоккей с мячом, лыжные гонки, зимняя рыбалка, зимний триатлон, спортивное ориентирование на лыжах, конькобежный спорт, фигурное катание, ледолазание и горнолыжный спорт.

В новогодние каникулы более 80 спортивных мероприятий и бесплатные уроки по обучению катанию на коньках и на лыжах проведут подведомственные учреждения Комитета физической культуры и спорта Татарстана. В начале января пройдет первый этап городского турнира Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени Тарасова.

25 декабря официально открывается лыжный сезон в Казани. В этот день пройдут командные соревнования по лыжным гонкам на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино. 12 февраля 2022 года состоится самая массовая всероссийская лыжная гонка «Лыжня России».

Кроме того, в городе планируются первенства Казани по горнолыжному спорту и сноуборду в поселке Дербышки, зимнему триатлону на Центральном стадионе, соревнования по хоккею в валенках на открытых ледовых площадках и хоккейных коробках.

Фото: Илья Репин

Ранее сообщалось, сколько катков, лыжных трасс и хоккейных коробок откроется в Казани этой зимой.

Дарья Акимова