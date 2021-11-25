В Набережных Челнах появятся пять катков и две лыжные трассы
В Набережных Челнах зальют пять ледовых катков и 32 хоккейных корта. Об этом сообщил начальник Управления физической культуры и спорта города Роман Насрединов.
Катки зальют на ипподроме, площади Азатлык, Майдане, в пос. Замелекесье, «Медео». Их оформят праздничной иллюминацией.
Кроме того, в зимнем сезоне обустроят 32 хоккейных корта — катки подростковых клубов и при образовательных школах.
Две лыжные трассы появятся в парке Прибрежном и в поселке ГЭС. В Прибрежном немного изменили трассу: еще летом здесь появился высокий пологий подъем. Зимой эта горка будет интересной не только для спортсменов, но и для любителей кататься на лыжах с препятствиями, сообщается на сайте мэрии Челнов.
Прокат лыж заработал в казанском Горкинско-Ометьевском лесу. Также в столице Татарстана залили два катка: на стадионе «Трудовые резервы» и в дворовой хоккейной коробке на территории школы №70.
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