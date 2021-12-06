Еврейская община Татарстана отпраздновала Хануку — видео

Фото: Еврейская община Татарстана

На улице Баумана в Казани восемь дней горела ханукия, или минора — специальный праздничный светильник, на котором с 28 ноября — первого дня Хануки, каждый вечер добавлялось по одной свече. Как и в домах каждого еврея по всему миру. Чтобы зажечь завершающую — восьмую свечу, вечером 5 декабря, члены еврейской общины Татарстана собрались вместе на улице Баумана в Казани.

Праздник Ханука связан с еврейским восстанием 167 года до н. э. — когда горстка повстанцев смогла освободить Израиль и главный храм города от греческих завоевателей. 8 — не простое число. Дело в том, что согласно преданиям, когда евреи нашли свой храм оскверненным и разоренным, они хотели осветить его. Но удалось найти всего один кувшин с маслом, который чудом уцелел. Евреям удалось зажечь менору, по их расчетам масло должно было закончиться максимум через день, однако лампа прогорела целых восемь дней, которые потребовалось, чтобы изготовить новое, очищенное масло.

«Огонь ханукальных свечей — символ света, веры. Каждый должен сохранить тот огонек веры и знаний, что он получил от предыдущих поколений и сделать все, для того, чтобы передать его поколениям следующим. Необходимо делиться этим светом. Потому и зажигаются ханукальные свечи, и ставятся так, чтобы их было видно. Каждый из нас, конечно, во все дни зажигал свечи на миноре дома, а мы зажигали их каждый вечер на улице. А в последний вечер Хануки собрались все вместе, чтобы зажечь восьмую свечу», — поделился с журналистом «Реального времени» главный раввин Татарстана Ицхак Горелик.

После зажжения ханукии, члены общины прочитали молитву и вместе спели ханукальную песню на иврите. И какой праздник без подарков?

Праздник завершился раздачей подарков и выпечки взрослым и детям.