Заключительную ханукальную свечу зажгут в Казани на ул. Баумана

Еврейская община Татарстана празднует Хануку. Сегодня, 5 декабря, ровно в 16.00 на ул. Баумана в Казани состоится зажжение восьмой, заключительной, свечи на ханукии — специальном светильнике.

Ханука начинается в 25 день месяца кислев (в этом году выпал на 28 ноября) и длится 8 дней. Каждый день в специальном подсвечнике меноре (или ханукии) добавляется и зажигается по одной свече.

Праздник Ханука связан с еврейским восстанием 167 года до н. э. — когда горстка повстанцев смогла освободить Израиль и главный храм города от греческих завоевателей. «Праздник свечей», или как его еще называют «День обновления Храма», или «Праздник света», как подчеркивает главный раввин Татарстана Ицхак Горелик, «учит тому, что Бог всегда с теми, кто верит в него. Даже если победа кажется невозможной, всегда есть место для чуда».

В 2020 году празднование Хануки началось в четверг 10 декабря с заходом солнца и продлилось до вечера 18 декабря.

