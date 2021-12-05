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В России выявили 32 602 новых случая заражения COVID-19

11:38, 05.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявили 32 602 новых случая заражения COVID-19
Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки в России зафиксировали 32 602 новых случая заражения коронавирусом. За все время пандемии инфекцию подхватили 9 801 613 россиян.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, всего выздоровело 8 502 406 человек, в том числе 30 593 — за последние сутки. Зарегистрировано еще 1 206 летальных исходов. В общей сложности в РФ от коронавируса скончались 281 278 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За последние сутки проведено 587 тысяч тестов на COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются 1 704 183 человека.

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Диана Жиленкова
ОбществоМедицина Татарстан

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