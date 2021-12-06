На озере в казанском парке подростки катались на коньках на неокрепшем льду

Фото: кадр видео

В одном из парков Казани на озере заметили двух катающихся на неокрепшем льду молодых людей, сообщает «Татарстан-24».



Судя по кадрам, которыми поделились очевидцы, на озере катались несовершеннолетние.

МЧС Татарстана предупреждало жителей республики об опасности выхода на неокрепший лед. Сейчас на большинстве рек идет процесс ледообразования. Безопасной толщиной льда для человека является та, что более 7 сантиметров. По состоянию на 3 декабря в Казани толщина льда составляла от 0 до 2 см.

Недавно стало известно, что в Татарстане 34 человека оштрафовали за выход на тонкий лед. Помимо этого, в текущем сезоне зафиксировали два случая провала под лед, один человек погиб.

Маргарита Головатенко