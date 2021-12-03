Татарстанцев предупредили об опасности выхода на неокрепший лед

МЧС Татарстана предупредило жителей республики об опасности выхода на неокрепший лед. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

В министерстве отмечают, что сейчас на большинстве рек идет процесс ледообразования. Безопасной толщиной льда для человека является та, что более 7 сантиметров. По состоянию на 3 декабря в Казани толщина льда составляет от 0 до 2 см, в Набережных Челнах — от 0 д 10 см, во многих районах республики лед на реках еще не сформировался.

Фото: pixabay.com

Недавно стало известно, что в Татарстане 34 человека оштрафовали за выход на тонкий лед. Помимо этого, в текущем сезоне зафиксировали два случая провала под лед, один человек погиб.



Дарья Акимова