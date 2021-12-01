В Татарстане 34 человека оштрафовали за выход на тонкий лед

В Татарстане за выход на тонкий лед оштрафовали 34 человека, сообщила начальник отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова.



Она подчеркнула, что толщина льда на водных объектах в республике еще не достигла безопасной отметки в десять сантиметров. Поэтому выходить на лед пока опасно.

В текущем сезоне уже зафиксировали два случая провала под лед. И если случай 21 ноября завершился благополучным спасением двух рыбаков в Лаишевском районе, то случай 27 ноября на реке Каме обернулся летальным исходом — на воде погиб мужчина.

«Особое внимание в этот период необходимо обратить на безопасность детей. Им ведь всегда все интересно. Необходимо следить за тем, чтобы они ни в коем случае не подходили к водоемам одни — только со взрослыми, родителями или учителями», — подчеркнула начальник отдела безопасности.

Выходить на лед можно только тогда, когда его толщина превышает 7 см, напомнила Гаязова. Штраф за выход на неокрепший лед составляет 1,5—2 тысячи рублей.

Информация о толщине льда на татарстанских водоемах будет публиковаться еженедельно по пятницам на сайте Главного управления МЧС России по РТ.

Фото: pixabay.com

Специалисты Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ, представители административной комиссии и сотрудники полиции проводили один из рейдов по профилактике выхода на тонкий лед 17 ноября.

Маргарита Головатенко