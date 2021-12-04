Сборная России по теннису сыграет в финале кубка Дэвиса впервые с 2007 года
Сборная России по теннису впервые с 2007 года вышла в финал Кубка Дэвиса. Команда сыграет в финале спустя 14 лет после своего последнего участия на данной стадии турнира.
Россия одержала победу над немецкой командой в полуфинале со счетом 2:0 и встретится с хорватами в решающем противостоянии 5 декабря.
В 2007 году российские теннисисты в финале Кубка Дэвиса уступили американской команде.
В конце ноября россиянин Даниил Медведев уступил представителю Германии Александру Звереву в финале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине.
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