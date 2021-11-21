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Медведев проиграл в финале итогового турнира ATP

20:37, 21.11.2021
Медведев проиграл в финале итогового турнира ATP
Фото: wikimedia.org (архив)

Россиянин Даниил Медведев уступил представителю Германии Александру Звереву в финале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине. Игра завершилась со счетом со счетом 4:6, 4:6.

Зверев сделал восемь эйсов, Медведев — три. На счету немца одна двойная ошибка, у россиянина — две. Даниил Медведев был действующим победителем турнира.

Вчера Медведев победил норвежца Каспера Рууда в полуфинале итогового турнира. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:2.

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