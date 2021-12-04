В казанский зоопарк привезли новую гориллу

В казанском зоопарке «Река Замбези» появился новый обитатель — горилла по имени Квабена. Ее привезли в столицу Татарстана из Московского зоопарка, сообщает мэрия города.

Переезд примат перенес хорошо, теперь ему предстоит пройти строгий 30-дневный карантин. Гориллу осмотрят и исследуют на наличие инфекций и паразитов. Затем Квабену начнут знакомить с другой гориллой Нгуву.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

К слову, обоим приматам по восемь лет. Нгуву появился в казанском зоопарке не так давно. Его привезли из самого большого европейского сафари-парка, который находится в Испании.

Вчера «Реку Замбези» признали лучшим реализованным проектом отдыха и туризма на международном профессиональном конкурсе НОПРИЗ.

Диана Жиленкова