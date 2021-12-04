В Татарстане зафиксировали 234 новых случая заражения COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане подтвердили 234 новых случая заражения коронавирусом. Из них один завозной, остальные контактные. 69 человек госпитализированы, 165 получают лечение на дому.

Больше всего случаев зафиксировано в Казани, Набережных Челнах и Зеленодольском районе. За все время пандемии COVID-19 подхватили 38 994 татарстанца.

За минувшие сутки выздоровели 280 человек, всего выписали 32 518 жителей РТ. За все время пандемии от COVID-19 скончались 1 282 татарстанца, в том числе шесть — за последние сутки.

Фото: realnoevremya.ru

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Диана Жиленкова