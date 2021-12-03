СМИ: директор челнинской гимназии может перейти на работу в исполком Нижнекамского района

Фото: Максим Платонов

На работу в исполком Нижнекамского района может перейти директор челнинской татарской гимназии №2 Айдар Гарифуллин. О том, какую именно должность он займет, пока неизвестно. На данный момент в администрации вакантным остается пост начальника Управления образования, передает chelny-biz.ru.

Айдару Гарифуллину 38 лет. Он имеет большой опыт работы в системе образования. Директором гимназии он стал два года назад. До этого момента он занимал должность руководителя школы №4 в поселке ЗЯБ.

В прошлом месяце глава Управления образования Нижнекамского района Рамиль Гиниятуллин покинул свой пост. Его обязанности стала исполнять Айзиряк Рамазанова.

Диана Жиленкова