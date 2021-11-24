В Нижнекамске начальник Управления образования района покинул свой пост
Начальник Управления образования Нижнекамского муниципального района Рамиль Гиниятуллин покинул свой пост. Исполняющим обязанности начальника стала Айзиряк Рамазанова.
Гиниятуллина назначили на должность руководителя Управления образования в январе 2021 года. 29-летний выпускник Казанского федерального университета приехал в Нижнекамск из Казани, пишет НТР-24.
Кто возглавит управление, пока неизвестно. Рамазанова занимает должность заместителя руководителя.
В октябре руководитель аппарата Совета Нижнекамского района Артур Сафин покинул должность в связи с переходом на новое место работы.
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