Новости общества

20:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Нижнекамске начальник Управления образования района покинул свой пост

18:59, 24.11.2021
В Нижнекамске начальник Управления образования района покинул свой пост
Фото: e-nkama.ru

Начальник Управления образования Нижнекамского муниципального района Рамиль Гиниятуллин покинул свой пост. Исполняющим обязанности начальника стала Айзиряк Рамазанова.

Гиниятуллина назначили на должность руководителя Управления образования в январе 2021 года. 29-летний выпускник Казанского федерального университета приехал в Нижнекамск из Казани, пишет НТР-24.

Кто возглавит управление, пока неизвестно. Рамазанова занимает должность заместителя руководителя.

В октябре руководитель аппарата Совета Нижнекамского района Артур Сафин покинул должность в связи с переходом на новое место работы.

ОбществоВластьОбразование Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также