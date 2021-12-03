Путин поручил принять меры по стимулированию долгосрочных сбережений россиян

В России до 15 июля следующего года создадут механизмы стимулирования и поощрения долгосрочных сбережений граждан страны. С соответствующим поручением выступил президент Владимир Путин.

В частности, необходимо проработать вопросы предоставления налоговых льгот в виде вычета по налогу на доходы физических лиц, в том числе при осуществлении вложений в ценные бумаги российских эмитентов, сообщают на сайте правительства РФ.

Фото: realnoevremya.ru

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Также сегодня российский лидер поручил правительству разработать план действий по борьбе с новым омикрон-штаммом COVID-19. Срок выполнения поручений — 7 декабря 2021 года.

Диана Жиленкова