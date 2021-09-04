В Казани женский «Зенит» обыграл «Рубин» со счетом 2:0
В Казани женская футбольная команда «Зенита» обыграла «Рубин» в 20-м туре Суперлиги. Петербуженки выиграли со счетом 2:0.
Счет открыла Екатерина Сочнева, второй гол «Зенита»забила Ника Белова. Петербургская команда зарабатывает три очка в матче 20-го тура Суперлиги.
Матч проходил на стадионе «Рубин» в Авиастроительном районе Казани.
В июле казанский «Рубин» в гостях одержал разгромную победу над «Краснодаром» (3:0) в матче 14-го тура женской Суперлиги по футболу. Эта победа стала для «Рубина» первой в истории в рамках женской Суперлиги.СпортФутбол Татарстан
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