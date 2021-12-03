Рогозин предложил отправить на МКС космонавтку из Белоруссии

Фото: Олег Тихонов (архив)

После 2024 года на Международную космическую станцию могут отправить белорусского космонавта. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил Белоруссии сделать выбор в пользу женщины.

— Я попросил белорусскую сторону подобрать девушку, — заявил он журналистам. В России с кандидатурой для полета в космос планируют познакомиться примерно в первом квартале следующего года, пишет «РИА Новости».



В октябре на МКС в составе первого «киноэкипажа» слетала российская актриса Юлия Пересильд. Вместе с режиссером Климом Шипенко они снимали в космосе фильм.

После этого полета Рогозин заявил, что Россия теперь сможет подготовить любого специалиста, который нужен нам на орбите. По его словам, теперь в космос с уверенностью можно отправлять врачей, геологов, инженеров, астрономов и т. п.



Татьяна Демина