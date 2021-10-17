Рогозин: «Теперь мы можем подготовить любого специалиста, который потребуется нам на орбите»

«Теперь мы можем подготовить любого специалиста, который потребуется нам на орбите», — заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин после возращения с МКС первого киноэкипажа.

По его словам, теперь в космос с уверенностью можно отправлять врачей, геологов, инженеров, астрономов и т. п. Рогозин считает, что «Роскосмос» вне конкуренции в подготовке полетов в космос людей, которые даже не планировали отправляться в невесомость.

Полет на МКС киноэкипажа дал России «большой опыт и возможность сегодня показывать, что «Роскосмос» на первом месте», заявил Рогозин RT.

Из космоса вернулись режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, которые отправились за пределы Земли для съемок фильма. Вместе с ними прибыл космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий.

Фото: roscosmos.ru

Напомним, сегодня утром корабль «Союз МС-18» с первым в мире киноэкипажем вернулся на Землю. Из космоса прибыли режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, которые 5 октября отправились за пределы планеты для съемок фильма. Вместе с ними вернулся космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий.

Татьяна Демина