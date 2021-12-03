Эксперт: сельские жители лучше обдумывают свои финансовые шаги

В России жители сел относятся к финансовым шагам обдуманнее горожан. Для жителей городов характерна нетерпеливость — они не готовы ждать.

— Селяне более спокойны, они лояльнее относятся к скорости ответов и получения услуг, — рассказал зампред «Россельхозбанка» Арташес Сивков. По его словам, жители сел трезво оценивают свои финансовые возможности и точнее рассчитывают стоимость кредита.

Фото: Максим Платонов (архив)

Для жителей городов, наоборот, характерна уверенность в том, что они потянут любой кредит, заявил эксперт «РИА Новости». По его словам, у них чаще встречаются просрочки по платежам.

В Национальном бюро кредитных историй посчитали, что в октябре 2021 года россияне в среднем брали в кредит 270,6 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 19,8%.



Татьяна Демина