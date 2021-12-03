Автобусы №28а, 43, 54 в Казани снова будут заезжать на остановку «Четаева»

Автобусы №28а, 43, 54, движение который вчера изменили из-за обвала улице Чистопольской, снова будут заезжать на остановку «Четаева». Об этом сообщили в Комитете по транспорту Казани.

Пока для автобусов 28а, 43, 54, следующих из центра со стороны моста Миллениум, из маршрутов исключены три остановки «Алексея Козина», «Сибгата Хакима», «Чистопольская». Комитет по транспорту Казани просит пассажиров обратить на это внимание и учитывать это при планировании поездк.

Прежняя схема движения будет восстановлена после завершения работ на аварийном участке.

Фото: : МУП «Метроэлектротранс»

Из-за обвала вчера также сократил маршрут следования троллейбус №1.



Ольга Шагиева