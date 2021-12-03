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Стало известно, кто отремонтирует мост через плотину Нижнекамской ГЭС

09:16, 03.12.2021
Стало известно, кто отремонтирует мост через плотину Нижнекамской ГЭС
Фото: culttourism.ru

Тендер на ремонт моста через плотину Нижнекамской ГЭС выиграла строительная компания «РБР 16». На работы из республиканского бюджета выделят 908,1 млн рублей.

Подрядчик должен завершить работы к 20 ноября 2023 года. Ремонту подлежат 1 184 погонных метра моста.

Большую часть суммы — 557 миллионов — направят как раз в 2023-м. 50,7 миллиона собираются потратить в 2021 году, еще 300 миллионов — в 2022-м.

Фото: google.com/maps

Реконструкция Нижнекамского шлюза реализуется в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» и финансируется из федерального бюджета. Ремонт этого сооружения в Челнах станет вторым этапом масштабной реконструкции. В ходе первого этапа работы будут проводиться на территории Чайковского шлюза, в ходе второго — на Пермском, Павловском и Нижнекамском.

Ольга Шагиева
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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