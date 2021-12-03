Стало известно, кто отремонтирует мост через плотину Нижнекамской ГЭС

Тендер на ремонт моста через плотину Нижнекамской ГЭС выиграла строительная компания «РБР 16». На работы из республиканского бюджета выделят 908,1 млн рублей.

Подрядчик должен завершить работы к 20 ноября 2023 года. Ремонту подлежат 1 184 погонных метра моста.



Большую часть суммы — 557 миллионов — направят как раз в 2023-м. 50,7 миллиона собираются потратить в 2021 году, еще 300 миллионов — в 2022-м.

Фото: google.com/maps

Реконструкция Нижнекамского шлюза реализуется в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» и финансируется из федерального бюджета. Ремонт этого сооружения в Челнах станет вторым этапом масштабной реконструкции. В ходе первого этапа работы будут проводиться на территории Чайковского шлюза, в ходе второго — на Пермском, Павловском и Нижнекамском.



Ольга Шагиева