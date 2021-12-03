Студент КФУ выиграл специальный приз первого всероссийского конкурса «Студент года. Медики»

Обладателем специального денежного приза первого всероссийского конкурса «Студент года. Медики» стал студент пятого курса института фундаментальной медицины и биологии КФУ, уроженец Ирака Хуссеин Аммар Сафаулдиин Хуссеин. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Молодой человек подрабатывает медбратом в «красной зоне» Республиканской клинической инфекционной больницы. Также он является волонтером-медиком. В ходе очного этапа конкурса Аммар Хуссеин принял на себя роль главного врача, а также попробовал спасти человека путем сердечно-легочной реанимации и др.

Фото: media.kpfu.ru

В апреле прошлого года Аммар Хуссеин стал добровольцем для помощи старикам в Казани. Подробнее о его волонтерской работе читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова