Студент из Ирака стал COVID-волонтером в Казани

Фото: Татьяна Леухина

В Татарстане растет армия волонтеров, помогающих одиноким и пожилым гражданам с покупкой продуктов и лекарств во время самоизоляции. Среди добровольцев немало и иностранцев. Так, студент медицинского факультета КФУ Аммар Хуссеин из Ирака стал добровольцем для помощи старикам в Казани.



Самое сложное в работе для Аммара — языковой барьер и плохое знание города, несмотря на то, что в Казани он живет 4 года. У него пять братьев, трое из них также занимаются волонтерством в Ираке. В этой стране для граждан введен жесткий карантин, а волонтеры работают совместно с полицией и медиками. Но их труд не оплачивается — в культуре иракцев особенно почитают старших.

— Двое из братьев также имеют медицинское образование. Один — будущий лаборант, а другой — инженер медицинской техники, — рассказал Аммар.

Перед тем как приехать в Казань, студент успел побывать и в других российских городах и регионах: в Екатеринбурге, где изучал русский язык, а также в Башкирии, Оренбурге и Москве.



— Несмотря на то, что у нас (в Ираке, — прим. ред.) не такая сильная связь с Россией, как показывают и рассказывают, мне здесь очень нравится, тут очень добрые люди, — сказал он, подчеркнув, что Казань особенно близка к его культуре.

Полный репортаж о волонтерской работе Аммара читайте в материале «Реального времени».

