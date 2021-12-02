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Происшествия

В Татарстане за изнасилование 16-летней посадили на 9 лет экс-гаишника

16:35, 02.12.2021 1
В Татарстане за изнасилование 16-летней посадили на 9 лет экс-гаишника
Фото: "Реальное время"

9 лет колонии строгого режима получил сегодня по приговору Лениногорского горсуда 29-летний Радик Бадретдинов. Бывший инспектор ГИБДД признан виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетней, сообщил «Реальному времени» представитель потерпевшей Андрей Сучков.

Осужденного также обязали выплатить потерпевшей 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, что бывшего сотрудника ОМВД по Лениногорскому району республики Бадретдинова обвиняли в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении 16-летней девушки, с которой он познакомился в соцсети. После задержания Бадретдинов смог сбежать от своих коллег из числа местных оперативников полиции. В марте 2020-го Следком объявил его в федеральный розыск, в июле того же года его нашли в одном из селений Лениногорского района в доме друга и арестовали.

По итогам служебной проверки полицейского уволили за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:54
    Так и надо писать: полицейский - педофил.
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