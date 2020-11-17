Набережные Челны и Нижнекамск вошли в десятку лучших моногородов России

Фото: моногорода.рф

Сразу два города из Татарстана, Набережные Челны и Нижнекамск, вошли в десятку лучших моногородов России. Об этом сообщает Фонд развития моногородов (группа ВЭБ.РФ)

В число лучших вошли Набережные Челны, Тольятти Самарской области, Первомайский Тульской области, Губкин Белгородской области, Кумертау Республики Башкортостан, Череповец Вологодской области, Костомукша Республики Карелия, Невинномысск Ставропольского края, Нижнекамск и Тутаев Ярославской области.

Рейтинг рассчитывается по 17 показателям среди которых оценка взаимодействия города с институтами развития, качество и доступность инфраструктуры, показатели по развитию МСП, оценка экономической ситуации в моногороде.

