Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода, мокрый снег и до +2 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями и мокрый снег. В отдельных районах республики прогнозируется слабая метель. На дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр РТ.

Ночью температура воздуха составит -3... -8 градусов, днем +2... -1 градус. В Набережных Челнах ожидается -1... +1 градус, в Казани 0... +2 градуса, в Чистополе -1... +1 градус, в Буинске 0... +2 градуса, а в Альметьевске -1... +1 градус.

Фото: Максим Платонов (архив)

В эти выходные в РТ ожидается контрастная погода. Так, в субботу воздух прогреется до +4 градусов, а в воскресенье температура понизится до -5 градусов. В начале следующей недели существенных осадков не ожидается.



Диана Жиленкова