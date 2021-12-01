В столице Украины начался митинг против Зеленского

В Киеве на площади Независимости начался митинг против президента Украины Владимира Зеленского. Участие приняли порядка тысячи граждан, число митингующих продолжает увеличиваться.

Помимо прочего, несколько сотен протестующих направились прямиком в сторону офиса главы государства. Затем они забросали мелочью здание. Позже митингующие направились в сторону Верховной рады.

Фото: pixabay.com

В центре города дежурят силовики. Около офиса Зеленского стоят полицейские автомобили, автобусы, несколько десятков автозаков. На некоторых улицах ограничено движение транспорта, передает «РИА Новости».

Несколько дней назад лидер Украины заявил, что у него есть данные о готовящемся в стране госперевороте, который назначен на первый день зимы. По словам Зеленского, об этом свидетельствуют звуковые материалы.

Диана Жиленкова