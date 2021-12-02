В России за сутки выявили 33 389 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 33 389 новых случаев коронавируса, выздоровели 35 185 человек, сообщает федеральный оперштаб.
Таким образом, число зараженных выросло до 9 703 107 человек, а выздоровевших — до 8 400 117 человек.
За сутки зафиксировано 1 221 смерть. За весь период в России от коронавируса умерли 277 640 человек.
Вчера сообщалось о 32 837 новых случаях заболевания в России.
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