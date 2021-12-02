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В России за сутки выявили 33 389 новых случаев коронавируса

11:37, 02.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки выявили 33 389 новых случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявлено 33 389 новых случаев коронавируса, выздоровели 35 185 человек, сообщает федеральный оперштаб.

Таким образом, число зараженных выросло до 9 703 107 человек, а выздоровевших — до 8 400 117 человек.

За сутки зафиксировано 1 221 смерть. За весь период в России от коронавируса умерли 277 640 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось о 32 837 новых случаях заболевания в России.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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