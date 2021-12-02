В Казани утвердили порядок субсидий НКО за проведение культурных мероприятий

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

Исполком Казани утвердил порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям на возмещение затрат на реализацию культурных мероприятий, соответствующее постановление есть в сборнике документов мэрии.



Субсидии полагаются НКО за реализацию проектов культурно-массовых мероприятий и других мероприятий культурной направленности. Сюда входят праздники для казанцев, проводимые в 2021 году.

Уполномоченным органом по предоставлению субсидий определили Комитет по делам детей и молодежи Казани. Субсидии предоставляются из бюджета города на безвозмездной и безвозвратной основе. Постановление также утверждает состав комиссии по предоставлению субсидий.

Контроль за исполнением постановления возложен на замруководителя Исполкома Гузель Сагитову.

Также Исполком Казани утвердил порядок возмещения недополученных доходов транспорта из-за регулируемого тарифа.

Маргарита Головатенко