В Казани утвердили порядок субсидий НКО за проведение культурных мероприятий
Исполком Казани утвердил порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям на возмещение затрат на реализацию культурных мероприятий, соответствующее постановление есть в сборнике документов мэрии.
Субсидии полагаются НКО за реализацию проектов культурно-массовых мероприятий и других мероприятий культурной направленности. Сюда входят праздники для казанцев, проводимые в 2021 году.
Уполномоченным органом по предоставлению субсидий определили Комитет по делам детей и молодежи Казани. Субсидии предоставляются из бюджета города на безвозмездной и безвозвратной основе. Постановление также утверждает состав комиссии по предоставлению субсидий.
Контроль за исполнением постановления возложен на замруководителя Исполкома Гузель Сагитову.
Также Исполком Казани утвердил порядок возмещения недополученных доходов транспорта из-за регулируемого тарифа.
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